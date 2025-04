Messina, ok in consiglio comunale al regolamento per il servizio di vigilanza scolastica

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina si è riunito in seduta d’urgenza. L’Aula ha approvato, con sedici voti favorevoli, dodici astenuti e nessuno contrario, il “riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza, al fine di mitigare la situazione di pericolo e di pregiudizio per la pubblica incolumità dovuta agli eventi alluvionali del 02/02/2025”. Successivamente il Civico consesso ha accolto all’unanimità, diciotto voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, il “regolamento comunale per il servizio di vigilanza scolastica da parte delle Associazioni di Volontariato”.

Cicala: “servizio importante”

L’assessore Cicala ha spiegato i termini della delibera: “crediamo sia un servizio importante. L’approvazione del regolamento farà partire un bando a cui potranno partecipare le associazioni del Terzo Settore. Puntiamo molto su quelle degli ex forze dell’ordine, in quanto persone esperte e con carisma. Cosa dovranno fare i volontari? Non la viabilità, ma occuparsi di aiutare gli studenti fuori da scuola”.

