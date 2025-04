Reggio Calabria, 31 mila persone rispondono al grido d’allarme di Alessandro: malato grave abbandonato dalle istituzioni | DETTAGLI

StrettoWeb

Ha lanciato un grido d’aiuto tramite Change.org pochi giorni fa e in 48 ore gli hanno risposto oltre 31 mila persone firmando il suo appello online. E’ la storia di Alessandro Giordano, 36 anni, che da quando ne ha 8 sta combattendo contro una malattia che lo ha costretto a 16 anni di dialisi e infine ad un trapianto di rene. “La mia vita è costantemente appesa a un equilibrio precario: ogni infezione può compromettere il mio rene, ogni batterio può diventare un nemico”, spiega.

Alessandro è costretto a vivere in un’abitazione a Reggio Calabria, le cui condizioni mettono in pericolo la sua vita quotidianamente. “Nel 2006 mi viene assegnata regolarmente una casa popolare ad Arghillà, quartiere popolare di Reggio Calabria”, spiega. “Nel 2008 devo allontanarmi dalla città per un intervento salvavita ma al mio ritorno la mia casa è stata completamente occupata e distrutta: mobili rubati, danni strutturali, ambienti devastati. Un’occupazione abusiva che si è consumata nel totale silenzio delle istituzioni”, prosegue.

“Ho provato a sollecitare in tutti i modi le istituzioni: denunce, PEC, richieste di assegnazione alternativa. Nulla. Nessuno mi ascolta. Nessuno si assume le proprie responsabilità”, afferma. Aggiungendo: “anzi, oltre il danno la beffa: mi viene fatto intendere che per “ottenere” un’altra casa, avrei dovuto pagare dai 20.000 ai 25.000 euro, questo in cambio di un diritto che mi spetta. Senza prove, non potevo denunciare ma oggi, dopo anni, quella verità è uscita fuori. Alcuni di quei nomi sono infatti riemersi nelle inchieste giornalistiche sugli abusi dell’ATERP di Reggio”.

“Oggi vivo in affitto, in un’abitazione certificata dall’ASP come non idonea alla salute: muffa ovunque, funghi, infiltrazioni d’acqua, umidità costante. Per un immunosoppresso come me , questo è un ambiente altamente pericoloso”. Questa la situazione nella quale è costretto a vivere Alessandro, che denuncia di aver dovuto subire “più ricoveri da 12 giorni l’uno, per infezioni respiratorie gravissime trattate con antibiotici endovena. Nonostante tutto questo, non posso trasferirmi, perché ogni tre mesi devo viaggiare per controlli clinici specialistici e ogni biglietto aereo costa centinaia di euro.”

Per questo, chiede che il Comune di Reggio Calabria e l’ATERP gli assegnino subito “un alloggio idoneo alla mia salute, che venga accertata la responsabilità delle omissioni, che questa situazione venga risolta pubblicamente, non con accordi a voce o favoritismi. Questa petizione non è solo per me. È per chi, come me, è malato e non ha voce. Per chi viene ignorato anche quando porta prove e documenti. Per chi chiede solo un tetto sicuro e il diritto a respirare”, conclude.

LINK ALLA PETIZIONE: Change.org/DiCasaSiMuore

CONTATTI DELL’AUTORE DELLA PETIZIONE: Alessandro Giordano +393760051007

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.