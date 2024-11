Reggio Calabria, Biesse celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne

StrettoWeb

Biesse celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne all’istituto Penitenziario Panzera, sezione Femminile, plesso San Pietro di Reggio Calabria. L’iniziativa avverrà Lunedì 25 novembre alle ore 10.00. “Insieme alle Donne detenute della casa circondariale Panzera di Reggio Calabria per dire No ad ogni forma di violenza“, queste le parole della Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Associazione Culturale Bene Sociale Bruna Siviglia, promotrice dell’iniziativa.

“Questa giornata –ricorda Bruna Siviglia– è stata istituita dall’Onu nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal Patrizia, Maria Teresa e Minerva, deportate, violentate e uccise il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Domenicana . Le tre sorelle soprannominate ” Mariposas”, ovvero farfalle hanno combattuto per la liberta del loro Paese. L’iniziativa che ha come titolo ” Le Donne l altra meta del cielo- Libere di Scegliere” pone al centro del dibattito il valore prezioso ed importante della libertà della scelta come bene primario per ognuno di noi. Apriremo continua Siviglia con un omaggio musicale dedicato a tutte le Donne Sally di Vasco Rossi, seguirà la proiezione di un video sull’ amore responsabile e poi gli interventi del Direttore degli Istituti Penitenziari Panzera Dott. Rosario Tortorella che ringrazio per la collaborazione e la grande disponibilità, della Dott.ssa Maria Paola Rosace già Funzionario della Polizia di Stato, della Vicepresidente Biesse Pina Alati, Clelia Marchetta , della Prof.ssa Angela Fiorentino e del Giornalista Tonino Massara. tutti soci dell’associazione Biesse. Grazie anche al Capo Area dell istituto Penitenziario G.Panzera Dott.Lorenzo Federico”. Introduce e coordinatore la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia.

