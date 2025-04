Reggio Calabria, strade distrutte e periferie dimenticate: in città è emergenza buche

StrettoWeb

Disastro strade e periferie abbandonate, sono numerose le segnalazioni dei cittadini che lamentano rischi per la loro incolumità. Su segnalazione dei cittadini a Catona ed a San Giorgio Extra sopralluogo del Consigliere Mario Cardia: “L’asfalto non esiste. Altro che strada facendo, nessuna traccia del piano rifacimento promesso lo scorso anno dall’amministrazione, qui serve un intervento immediato”.

Il Consigliere Comunale Mario Cardia quest’oggi, su segnalazione di molti cittadini, si è recato dapprima a Catona in via Militare traversa e poi nel quartiere di San Giorgio Extra, entrambe aree residenziali ricche di abitazioni, denunciando le gravi condizioni in cui versano queste importanti arterie.

“Le strade sono in condizioni pietose, vittime di scarsa o assente manutenzione, da Sud verso Nord, mai come oggi la manutenzione e’ pari a zero con disagi enormi per i nostri concittadini e rischi per la loro incolumità”, conclude il Consigliere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.