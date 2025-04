Domotek Volley da… studiare! Boom di studenti per la semifinale Playoff: festa storica al PalaCalafiore

StrettoWeb

Un appuntamento che segna la storia. La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara a vivere una domenica indimenticabile, quella del 6 aprile, quando alle ore 16.30 al PalaCalafiore affronterà l’Acqui Terme nel primo atto delle semifinali Playoff, con un obiettivo chiaro: conquistare la promozione in Serie A2. Guidati dal tecnico Antonio Polimeni, gli amaranto sono pronti a lottare contro una coriacea formazione piemontese, forte di esperienza e qualità con giocatori importanti come Petras, il palleggiatore Bellanova, l’azzurro Iacopo Botto e non solo.

Ma la Domotek può contare su tre armi fondamentali: il calore del pubblico, un gruppo mai domo che ha superato ostacoli insormontabili guidato in campo dall’estro del Capitano Domenico Laganà e l’energia dei giovani tifosi delle scuole reggine, coinvolte grazie al grande lavoro del direttore generale Marco Tullio Martino e di tutto lo staff societario.

Per rendere ancora più speciale questa giornata, la Domotek ha stretto accordi di collaborazione con numerosi istituti scolastici del territorio, trasformando la partita in un vero e proprio evento di comunità.

Ecco le scuole che risponderanno presente al PalaCalafiore:

Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”

Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”

Istituto “Archi Falcomatà Pirandello Klearcos”

Istituto “San Sperato Condera”

Istituto “Telesio/Montalbetti”

Liceo Scienze Umane e linguistico “T. Gullì”

Scuola “Condera San Sperato”

Istituto “San Cristoforo

Istituto “Nostro Repaci” (Villa San Giovanni)

Un’onda amaranto che promette di riempire gli spalti e dare quel carica in più alla squadra in un momento cruciale della stagione. Quello di domenica non è un match qualsiasi: è l’inizio di un sogno che la Domotek vuole realizzare dopo un campionato di sacrifici e determinazione. La squadra sa di poter contare sul tifo incessante di una città che ha sempre creduto in questo progetto.

