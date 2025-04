Sicilia, accoltella il padre durante una lite: 20enne arrestato

StrettoWeb

Un giovane di 20 anni di Carini (Palermo) è stato arrestato per tentato omicidio. Nel corso di una lite ha accoltellato il padre, 44 anni, ora ricoverato all’ospedale Civico di Palermo; è stato sottoposto a un intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.