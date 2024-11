Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

StrettoWeb

Martedì 5 Novembre a Reggio Calabria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e miti. Le previsioni meteo indicano una presenza di nubi sparse durante gran parte della giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C nelle ore centrali, mentre la copertura nuvolosa varierà dal 32% al 72% nel corso della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di poche nuvole con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,8°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa. La mattina continuerà a presentarsi con poche nuvole, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente da sud.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica non subirà sostanziali cambiamenti. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C. L’umidità rimarrà elevata, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature miti e una leggera variabilità nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del freddo nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 2.6 NE max 4.5 Grecale 76 % 1024 hPa 3 poche nuvole +16.4° perc. +16° prob. 6 % 2.8 ENE max 4.6 Grecale 72 % 1024 hPa 6 poche nuvole +16.6° perc. +16.1° prob. 5 % 2.9 E max 5 Levante 70 % 1024 hPa 9 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° prob. 2 % 6.6 S max 9.9 Ostro 68 % 1025 hPa 12 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° prob. 2 % 9.4 S max 12 Ostro 70 % 1024 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° prob. 6 % 9.5 S max 11.8 Ostro 74 % 1023 hPa 18 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° prob. 6 % 9 SSE max 11.4 Scirocco 81 % 1024 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 7 % 8.7 SSE max 10.5 Scirocco 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:51

