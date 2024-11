Paura a Milazzo: precipita parapendio, 2 feriti trasportati in ospedale

StrettoWeb

Un pauroso incidente si è verificato intorno alle 14 a Milazzo, nell’area metropolitana di Messina, dove un parapendio è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. A bordo vi erano due persone, padre e figlia, rimasti feriti in maniera grave ma non in pericolo di vita. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, l’elisoccorso e Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco, proveniente dal Distaccamento di Milazzo con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo attrezzato, ha immediatamente prestato soccorso ai due, per fortuna non in pericolo di vita, constatando le condizioni comunque di seria entità. Dopo averli assicurati nelle barelle, sono stati trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico arrivato sul posto con due ambulanze, per le prime cure. Il padre è stato trasportato all’ospedale di Milazzo con mezzo gommato mentre per la figlia, viste le gravi lesioni sul corpo, si è optato per elisoccorso del 118 per ricoverarla al policlinico di Messina. La squadra presente sul posto ha altresì avuto il compito di assistenza antincendio per l’atterraggio e il decollo del velivolo in arrivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.