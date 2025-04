Giorgia Meloni: “dazi? Dobbiamo rimuoverli, non moltiplicarli”. Poi la stoccata alle opposizioni

StrettoWeb

“Bisogna aprire una discussione franca nel merito con gli americani con l’obiettivo, dal mio punto di vista, di arrivare a rimuovere i dazi, non a moltiplicarli“. È la posizione espressa dal Premier Giorgia Meloni all’indomani della firma di Donald Trump sull’ordine esecutivo che certifica una serie di dazi a diversi Paesi del mondo, UE (e Italia) inclusa. Meloni ha definito la scelta degli USA “sbagliata” poichè “non favorisce né l’economia europea né quella americana”. Il premier, intervistato al TG1, ha anche predicato calma rispetto al catastrofismo “che alcuni stanno raccontando”.

L’Italia continuerà a mantenere i rapporti economici con gli USA: “gli Stati Uniti è un mercato importante per le esportazioni italiane, vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni”. Non manca una stoccata alla Sinistra: “le opposizioni fanno il loro lavoro però da loro attualmente non mi è arrivata neanche una proposta“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.