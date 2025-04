Messina, il Comune sperpera 1.7 milioni di euro per una pista ciclabile dove tra pochi mesi apriranno i cantieri del Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

“O COSÌ O POMÌ. Come prendere 1.7 milioni e buttarli nel cesso. L’amministrazione comunale evidentemente non crede nel ponte, dato che sta spendendo 1.7 milioni per fare una pista ciclabile dove nel peggiore dei casi tra 6 mesi ci sarà il cantiere del ponte”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla pagina “Strait of Messina Bridge” gestita dall’Ingegnere Giuseppe Palamara storico sostenitore della realizzazione del Ponte sullo Stretto.

