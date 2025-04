Messina, nuovi guai per l’impianto di Mili Marina: il TAR accoglie la domanda del Comitato “Amo il mio Paese”

StrettoWeb

Il Comitato AMO IL MIO PAESE, costituito con atto del 20.11.2023, rappresentato dal Presidente Domenico Brancato, continua la sua battaglia per impedire la realizzazione dell’Impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili Marina, finanziato con il Pnrr ben tre anni fa, per il quale è andata deserta la gara e si sono rilevate insufficienti le risorse finanziarie stanziate in € 22 milioni rispetto ad una spesa prevista di € 27 milioni.

Il Comitato ha presentato ricorso al Tar dopo la nomina del RUP, avvenuta il 29.08.2024, quando ormai sembrava che la mobilitazione dei cittadini, le interrogazioni dei parlamentari della Lega e la gara andata deserta, avevano scongiurato il pericolo di un insediamento, a parere del Comitato e degli esperti interpellati, pericoloso per la salute dei residenti e comunque illegittimo per numerose criticità rilevate e tra queste la vicinanza a nuclei abitati ben al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.

Il ricorso, patrocinato dall’avv. Paolo Starvaggi, con cui è stato posto sub-iudice l’impianto, evidentemente, non ha avuto l’effetto di fare cambiare rotta alle istituzioni destinatarie dell’impugnazione ed anzi il 21 febbraio del 2025, il Sindaco di Messina e l’On.le Gallo di Sud Chiama Nord, hanno annunciato in pompa magna che la Regione avrebbe quanto prima reperito, con un finanziamento aggiuntivo, i 5 milioni mancanti per il progetto dell’impianto di Mili.

A questo punto il Comitato si è immediatamente rivolto al Tar di Palermo, presso cui pende il ricorso, e chiesto che lo stesso si pronunciasse sulla domanda cautelare, documentando il rischio di un imminente finanziamento del progetto e, quindi, della ripresa dell’iter per la realizzazione dell’impianto contestato.

Ieri si è svolta al Tar di Palermo l’udienza in Camera di Consiglio ed il Giudice Amministrativo ha rinviato le parti all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 per la decisione nel ricorso, con la motivazione che “le questioni oggetto di giudizio necessitino di adeguato approfondimento in sede di merito”.

Il Tar ha fatto anche riferimento alle eccezioni formulate dall’Amam, che si è costituita in giudizio eccependo problemi di legittimazione attiva e di tardività del ricorso, ma ha evidenziato che tali questioni, insieme a tutte le altre oggetto di giudizio, necessitano un adeguato approfondimento in sede di merito.

L’avv. Paolo Starvaggi esprime soddisfazione per l’esito dell’udienza di ieri al Tar di Palermo, in quanto sebbene non sono stati sospesi gli atti impugnati è stata accolta la domanda cautelare, nella forma subordinata di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, richiesta ai sensi dell’art. 55 co. 10 Codice del Processo Amministrativo, secondo il quale “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito“;

Il Legale del Comitato fa notare come il Tar ha solo escluso il pregiudizio connotato da attuale irreparabilità, ma non ha dichiarato la mancanza di fumus boni iuris, in cui il Comitato confida molto in vista dell’udienza per la decisione del ricorso. In tale sede la partita appare assolutamente aperta ed il Comitato si giocherà tutte le carte a disposizione per tutelare la salute dei cittadini residenti impedendo la realizzazione dell’impianto, mentre alcun rilievo hanno le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e tardività, anche perché se fossero state prima face fondate il Tar avrebbe rigettato in toto la domanda cautelare.

Come evidenziato nel ricorso, il Comitato Tecnico Scientifico della Regione, con parere istruttorio conclusivo. n. 87/2023 del 28/02/2023, ha chiaramente segnalato che “In tale contesto localizzativo (nd. nel luogo ove si è deciso di ubicare la neorealizzanda struttura) risultano potenziali interferenze dovute a distanza del sito di progetto da nuclei abitativi o abitazioni sparse; vincoli paesistici e paesaggistici per insistenza entro la fascia di rispetto dei 300 m dalla battigia LR 78/76 e distanza 150 metri dal torrente D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Piano Regolatore Generale (P.R.G.)”.

Il C.T.S., ha chiaramente evidenziato che l’impianto, così come ideato e congeniato, confina “a nord con una stradella oltre la quale è insediata l’area su cui insiste un impianto sportivo comunale al coperto e a distanza di circa 130 dal proprio confine perimetrale con l’argine con il torrente Mili” e, altresì, “che i fabbricati isolati adibito a civile abitazione rilevabili più prossimi si trovano, rispetto al confine dell’insediamento impiantistico in progetto, uno a circa 70 metri verso nord est ed uno a circa 120 m in line d’aria ad est. Inoltre insiste ad una distanza di circa 30 metri dal confine dell’impianto, lo spigolo più prossimo del fabbricato destinato ad impianto sportivo”.

Su analoga fattispecie, il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1272 del 2013) ha chiarito che la presenza di centri abitati a distanza inferiore ai due chilometri integra un vincolo escludente. Nella memoria presentata per la camera di consiglio di ieri il Comitato ha fatto rilevare che nella fattispecie in esame, aldilà delle censure al vaglio del T.A.R., la questione presenta aspetti di rilevanza penale che il Comitato sta approfondendo anche per comprendere se sussistano le ipotesi delittuose previste dall’art. 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica), dall’art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale), tra l’altro, ipotizzabile nella sua forma aggravata p. e p. al successivo comma 2 che prevede che la pena sia aumentata da un terzo alla meta se “l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette” e il reato di cui all’art. 452 quater (Disastro ambientale).

Il Presidente del Comitato, Domenico Brancato, nel ringraziare l’avv. Paolo Starvaggi per l’attività prestata ed il risultato raggiunto, evidenzia che se a questo punto, nonostante la pronuncia del Tar che, evidentemente, nell’accogliere la richiesta di provvedimento cautelare ex art. 55 c. 10 c.p.a. ha ritenuto che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, il Sindaco Basile, la SSR ed il presidente Lo Giudice, ispirati dall’On.le De Luca che tanto ha voluto questo impianto, non dovessero arrestare l’iter per il finanziamento delle risorse aggiuntive, almeno fino alla sentenza del Tar, dando via libera all’indizione della gara e, quindi, all’assunzione di obbligazioni giuridicamente rilevanti, sarà richiesto al legale di trasmettere gli atti alla Corte dei Conti per danno erariale ed alla Procura della Repubblica per ottenere il sequestro delle aree per Disastro Ambientale.

