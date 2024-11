Turisti precipitano col parapendio a Milazzo: uomo muore in ospedale

StrettoWeb

Due persone, padre e figlia, residenti a Bolzano, nel primo pomeriggio di oggi, sono precipitati col parapendio su un’impalcatura a Milazzo. Il padre, Marcus Florian, 57 anni di Bolzano, è morto in ospedale nel pomeriggio per arresto cardiaco. I due sono stati soccorsi da una squadra dei vigili del fuoco.

Dopo averli assicurati nelle barelle, sono stati trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico arrivato sul posto con ambulanze per le prime cure. Il padre è stato trasportato all’ospedale di Milazzo mentre per la figlia in elisoccorso del 118 al policlinico di Messina.

