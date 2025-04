Domotek Volley-Acqui Terme, Dal Pozzo: “lotteremo punto su punto. Reggio? Pubblico caldissimo” 

StrettoWeb

Sergio Vandir dal Pozzo, assistant coach della Domotek Volley, ha parlato alla vigilia della semifinale Playoff per volare in A2 contro l’Acqui Terme, sfida in cui la squadra amaranto avrà il fattore campo a proprio favore. L’allenatore brasiliano non nasconde l’entusiasmo: “Sono contentissimo del lavoro fatto finora. Ci aspetta una partita durissima: La formazione piemontese è una squadra forte, terza nel loro girone, ma i Playoff sono un’altra storia. Dovremo essere pronti a lottare punto su punto“.

Con l’infortunio di Lorenzo Esposito, la Domotek ha puntato sul nuovo arrivato Boris Georgev, che sta dando un contributo importante,insieme al collaudato Marco Pugliatti: “ha portato energia in allenamento e fiducia a Marco. Ora l’obiettivo è farlo giocare il più possibile per consolidare il gruppo“.

Sul tifo, poi, l’assistant coach non ha dubbi: “contro Lecce il pubblico è stato incredibile, una vera arma in più. Domenica mi aspetto il Palacalafiore ancora più caldo: quando si gioca a Reggio, la gente risponde sempre presente!“.

La squadra avversaria è già stata studiata nei dettagli: “abbiamo analizzato il loro palleggiatore e Petras, un giocatore di esperienza internazionale. Hanno centrali forti, ma noi siamo pronti a giocarcela fino all’ultimo punto“.

Una stagione da favola quella della Domotek, che ora sogna la finale: “dobbiamo continuare così, partita dopo partita. La nostra forza? Il gruppo, il pubblico e la voglia di non mollare mai“.

