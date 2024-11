L’Italia fa il bis in Coppa Davis! Battuta l’Olanda: il tennis azzurro è il migliore al mondo

StrettoWeb

Dopo il trionfo nella Billie Jean King Cup, la Fed Cup femminile, l’Italia trionfa anche al maschile. I ragazzi di capitan Volandri, già campioni in carica dopo lo storico successo della passata edizione, difendono il titolo battendo l’Olanda in finale.

Bastano i due singolari per alzare la coppa. Berrettini batte in due set (6-4 / 6-2) van de Zandschulp, numero 80 ATP. Sinner liquida Griekspoor, numero 40 al mondo, 7-6 (7-2) / 6-2.

Una vittoria strepitosa quella di Sinner e compagni che conferma l’ottimo stato di salute del tennis azzurro che viene da un oro olimpico nel doppio femminile, dalla già citata Billie Jean King Cup (lo scorso anno persa in finale o avremmo fatto doppio bis!) e dalla difesa della famosa ‘insalatiera’ in Coppa Davis. Il tutto con Jannik Sinner numero 1 al mondo ATP, con due Slam in bacheca e le ATP Finals vinte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.