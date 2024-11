L’Italia del tennis non ha eguali! Le azzurre vincono la Billie Jean King Cup

StrettoWeb

Se nel tennis maschile Jannik Sinner, fresco di titolo alle ATP Finals (primo italiano della storia) e capace di chiudere l’anno da numero 1 ATP (primo italiano della storia, parte due), spadroneggia ormai da un po’, arrivano grandi notizie anche dal tennis femminile. La nazionale azzurra guidata da Tathiana Garbin è riuscita dove l’anno scorso si era arresa, contro il Canada, solo in finale. Jasmine Paolini e compagne hanno vinto la Billie Jean King Cup.

L’Italia trionfa per la 5ª volta nella competizione che prima prendeva il nome di Fed Cup (la Coppa Davis al femminile, ndr). Netto successo contro la Slovacchia in finale. Bastano i due singolari: Bronzetti batte Hruncakova (2-6 / 4-6), Paolini lascia appena 3 game a Sramkova (2-6 / 1-6). Non serve neanche scomodare il doppio da medaglia d’oro alle Olimpiadi: le singolariste azzurre, guidate da una straordinaria Paolini numero 4 WTA, alzano la coppa al cielo!

