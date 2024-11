Inter e Atalanta regine della Champions: vincono, non prendono mai gol e prenotano un posto in top 8

StrettoWeb

La Champions League si tinge di nerazzurro. Inter e Atalanta vincono le rispettive partite contro Arsenal e Stoccarda raccogliendo tre punti preziosi per i loro cammini europei. Lo fanno restando fra le 6 squadre imbattute del torneo e soprattutto restano le uniche due a non aver subito neanche un gol in 4 partite: all’appello mancavano l’Aston Villa sconfitto dal Brugge e proprio l’Arsenal.

Due prestazioni maiuscole per le italiane che prenotano un posto nella top 8 che consente l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo senza passare dagli spareggi: l’Inter è attualmente 5ª a 10 punti, gli stessi di Brest, Monaco e Sporting, tre squadre che difficilmente continueranno a mantenere questo ruolino di marcia (e i nerazzurri hanno già affrontato City e Arsenal!), l’Atalanta è 9ª con 8 punti, 1 in meno di Aston Villa, Borussia Dortmund e Barcellona. Davanti resta solo il Liverpool, unica a punteggio pieno con 12 punti in 4 gare.

Inter-Arsenal 1-0

Artiglieria inglese, arrivano i ‘Gunners’ a San Siro e l’Inter mette su l’elmetto per una partita da passare per lunghi tratti in ‘trincea’. Ma non dall’inizio. I nerazzurri giocano un primo tempo coraggioso contro l’Arsenal, colpiscono una traversa con Dumfries a inizio gara, segnano nel finale di primo tempo su calcio di rigore con Calhanoglu.

Nella ripresa c’è spazio per qualche rara ripartenza, ma è l’Arsenal a fare la partita. Tanto giro palla, tanti tiri, tante occasioni ma anche tanti applausi per la retroguardia dell’Inter che tiene botta anche senza Acerbi e Bastoni, ma con le ottime prove di De Vrij e Bisseck decisivi, insieme a Sommer, nel proteggere un prezioso 1-0 che proietta l’Inter al 5° posto a quota 10 punti.

Stoccarda-Atalanta 0-2

Solita grande Atalanta. ‘Solita’ perchè ormai è diventata una certezza non solo in ambito italiano ma anche nel panorama europeo. I ragazzi di Gasperini, negli anni, si sono guadagnati a suon di gol, trionfi prestigiosi e l’Europa League vinta la scorsa stagione il rispetto che si deve a una delle squadre che giocano meglio a calcio in Europa.

La ‘Dea’, fresca del successo per 0-3 al ‘Maradona’ di Napoli, vince anche alla MHP Arena, campo dello Stoccarda che in Europa aveva già battuto la Juventus. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa il gioiello Lookman al 51′ e il ritrovato Zaniolo all’88’ sugellano lo 0-2 che permette all’Atalanta di salire al 9° posto in classifica a quota 8 punti.

