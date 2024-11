La Champions League parla italiano: trionfi per Milan, Inter e Atalanta, stecca solo la Juve | CLASSIFICA

StrettoWeb

I risultati della 4ª Giornata di Champions League sorridono a quasi tutte le italiane. Nelle gare del mercoledì la vittoria si colora di nerazzurro. Inter e Atalanta restano imbattute, blindano le proprie porte e battono Arsenal e Stoccarda.

I ragazzi di Inzaghi vincono per 1-0 grazie al rigore di Calhanoglu, quelli di Gasperini vincono in Germania 0-2 con Lookman e Zaniolo protagonisti.

Notte magica quella di martedì per il Milan che ha rilanciato il suo cammino in Champions League con la netta vittoria per 1-3 sul Real Madrid. Solo un punto e qualche rimpianto per la Juventus che è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro il Lille.

Nelle altre partite giocate da segnalare il clamoroso ko del Manchester City per 4-1 in casa dello Sporting di Gyokeres (tripletta). Netto successo per 4-0 del Liverpool sul Leverkusen.

Risultati 4ª Giornata Champions League

Martedì 5 novembre

PSV-Girona 4-0

Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria 1-4

Bologna-Monaco 0-1

Celtic-Lipsia 3-1

Borussia Dortmund-Sturm Graz 1-0

Lille-Juventus 1-1

Liverpool-Leverkusen 4-0

Real Madrid-Milan 1-3

Sporting-Manchester City 4-1

Mercoledì 6 novembre

Club Brugge-Aston Villa 1-0

Shakthar-Young Boys 2-1

Bayern Monaco-Benfica 1-0

Feyenoord-Salisburgo 1-3

Inter-Arsenal 1-0

PSG-Atletico Madrid 1-2

Sparta Praga-Brest 1-2

Stella Rossa-Barcellona 2-5

Stoccarda-Atalanta 0-2

Classifica Champions League

Liverpool 12 Sporting 10 Monaco 10 Brest 10 Inter 10 Barcellona 9 Borussia Dortmund 9 Aston Villa 9 Atalanta 8 Manchester City 7 Juventus 7 Arsenal 7 Leverkusen 7 Lille 7 Celtic 7 Dinamo Zagabria 7 Bayern Monaco 6 Real Madrid 6 Benfica 6 Milan 6 Feyenoord 6 Club Brugge 6 Atletico Madrid 6 PSV 5 PSG 4 Sparta Praga 4 Stoccarda 4 Shakthar 4 Girona 3 Salisburgo 3 Bologna 1 RB Lipsia 0 Sturm Graz 0 Young Boys 0 Stella Rossa 0 Slovan Bratislava 0

Programma 5ª Giornata Champions League

Martedì 26 novembre

Slovan Bratislava-Milan

Sparta Praga-Atletico Madrid

Barcellona-Brest

Bayern Moanco-PSG

Inter-Lipsia

Leverkusen-Salisburgo

Manchester City-Feyenoord

Sporting-Arsenal

Young Boys-Atalanta

Mercoledì 27 novembre

Stella Rossa-Stoccarda

Sturm Graz-Girona

Aston Villa-Juventus

Bologna-Lille

Celtic-Club Brugge

Dinamo Zagabia-Borussia Dortmund

Liverpool-Real Madrid

Monaco-Benfica

PSV-Shakhtar

