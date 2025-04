Coppa Italia, derby senza padrone: Milan-Inter finisce 1-1, ci si gioca tutto al ritorno!

StrettoWeb

Derby di Milano, capitolo… quarto. E non è finita qui. In una stagione ricca di stracittadine meneghine (2 in Campionato e 1 in Supercoppa), anche in Coppa Italia arriva il doppio confronto, fra andata e ritorno, che mette di fronte Milan e Inter. Due situazioni di stagione, spogliatoio e obiettivi totalmente differenti, agli antipodi potremmo dire, ma i derby fanno storia a sè. Lo dicono i risultati: due vittorie e un pareggio per il Milan (con una Supercoppa in tasca), incredibilmente imbattuto negli scontri diretti con i cugini nella stagione più complicata del passato recente in cui i derby erano, invece, tabù.

E anche stasera i rossoneri mantengono l’imbattibilità seppur raccogliendo solo un pareggio nella sfida di andata della semifinale di Coppa Italia. Una gara grintosa quella dei ragazzi di Conceicao che, dopo le ultime giornate di campionato passate fra tante ombre e poche luci, giocano un buon derby, passano in vantaggio e mettono anche in difficoltà un’Inter (con tanti assenti, Lautaro, Dimarco e Dumfries su tutti) più pericolosa ma che nel derby quest’anno sembra sempre avere una marcia in meno.

Coppa Italia, la cronaca di Milan-Inter 1-1

La gara è godibile, con occasioni da entrambe le parti. Nel primo tempo l’Inter prova a fare la partita, il Milan si chiude a riccio e riparte. Un tiro di Correa passa sotto le gambe di Abraham e trova Maignan pronto in due tempi. Un’incursione di Leao con finta e tiro a incrociare trova solo il piede di Martinez a negargli il gol. A proposito di gol negati, Maignan risponde presente sul colpo di testa ravvicinato di Frattesi che schiacciata a terra sprecando un contropiede. Si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa è il Milan a passare in vantaggio: al 47′ Abraham riceve in area, finta di chiudere l’1-2, scappa a Bisseck e incrocia con un diagonale preciso. L’Inter alza il ritmo e trova il pari al 67′: botta da fuori Calhanoglu che passa sotto le gambe di Reijnders e la mano di Maignan per l’1-1. Ancora una volta protagonista Maignan con una grande uscita su Zalewski a negare l’1-2 all’Inter. Poco dopo Leao prova a pescare il jolly a giro ma la sua conclusione finisce fuori di poco. Nel finale le due squadre non si fanno male: ci si gioca tutto al ritorno fra 3 settimane.

Tabellone Coppa Italia

Andata

1 aprile

Ore 21:00

Empoli-Bologna 0-3

2 aprile

Ore 21:00

Milan-Inter 1-1

Ritorno

23 aprile

Ore 21:00

Inter-Milan

24 aprile

Ore 21:00

Bologna-Empoli

