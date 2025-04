Ragazza investita a Gioia Tauro: trasportata in ospedale in codice rosso

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Una giovane ragazza è stata investita da un veicolo sulla SP1. L’impatto è stato violento: la ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso presso la struttura ospedaliera più vicina. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli ufficiali sul suo stato di salute.

Illeso il conducente del veicolo coinvolto. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo quanto accaduto anche grazie alle testimonianze raccolte in loco. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

