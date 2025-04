Sanità in Calabria, Borselli: “consegnate 86 nuove ambulanze”

StrettoWeb

“Il sindacalista Vittorio Sacco è poco informato, manda in giro false notizie, e soprattutto foto vecchie di almeno un mese. Le 90 nuove ambulanze acquistate dalla Regione Calabria sono state per la quasi totalità consegnate alle Aziende sanitarie provinciali e alle Aziende ospedaliere della nostra Regione: per la precisione ne abbiamo consegnate 86″. Lo afferma in una nota Riccardo Borselli, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Regione Calabria. “Nel piazzale del centro assistenza della ditta Orion, specializzata in allestimento e manutenzione di mezzi per l’emergenza-urgenza, la stessa società che si è aggiudicata la fornitura delle nuove ambulanze della Calabria, sono attualmente presenti solo 4 ambulanze nuove, di prossima assegnazione“, rimarca Borselli.

“Nello stesso piazzale sono inoltre presenti 6 ambulanze del 118 in fase di riparazione, 2 ambulanze utilizzate come muletti, e 2 ambulanze esterne – dunque di altre società – sempre in fase di riparazione. Non esistono, dunque, né ‘sprechi’, né ‘decine di ambulanze nuove ferme e polverose’. Sacco cerchi di fare il suo mestiere di sindacalista con serietà e con un minimo di senso di responsabilità nei confronti di chi rappresenta e dell’intera comunità calabrese”, conclude Borselli.

