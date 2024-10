Tragedia durante un’esercitazione, muore militare catanzarese

StrettoWeb

E’ stato ritrovato il corpo del militare scomparso ieri durante un’esercitazione sul lago di Bolsena. Lo hanno individuato e recuperato i sommozzatori dei vigili del fuoco questa mattina presto adagiato sul fondo a 25 metri di profondità. Il sergente maggiore aiutante Vincenzo Aiello era scomparso tra i flutti dopo essersi lanciato dall’elicottero durante un’esercitazione che simulava un salvataggio in acqua. Originario di Catanzaro, il sergente maggiore Aiello aveva 45 anni, non era sposato e non aveva figli.

“È con immenso dolore che esprimo, a nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari e ai colleghi del Sergente Maggiore Aiutante Vincenzo Aiello, tragicamente scomparso nel corso di un attività esercitativa”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.

“Esprimo al Generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa e al Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, le mie più sentite condoglianze. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari di Vincenzo”, conclude la nota.

“Piango la scomparsa del Sergente Maggiore Aiutante Vincenzo Aiello acquisitore del 185º reggimento paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi ‘Folgore’, durante un’esercitazione presso il lago di Bolsena. Tutta la famiglia dell’Esercito si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore”. Così esprime commossa solidarietà il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’armata Carmine Masiello.

