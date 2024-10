Psicologia Penitenziaria: all’Università della Calabria il Convegno Nazionale di AltraPsicologia

StrettoWeb

“La Psicologia nel Sistema Penitenziario – Stato dell’arte e prospettive di sviluppo”, primo convegno nazionale di “AP Penitenziaria – Per un’AltraPsicologia nel Sistema Penale, Gruppo di Lavoro costituito nel 2020 all’interno dell’Associazione AltraPsicologia, per favorire spazi di riflessione e confronto sulla funzione psicologica nell’ambito dell’esecuzione penale, chiamare a raccolta i professionisti che operano nel settore e interfacciarsi con le istituzioni e i decisori politici. Il Gruppo di Lavoro è attualmente coordinato dalla dott.ssa Ada Schiumerini – Psicologa, Psicoterapetua, Esperta ex art. 80 e Consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Calabria.

L’evento gode del patrocinio della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPE); del Sindacato Nazionale Psicologi (Si.Na.Psi), del Polo Universitario Penitenziario (PUP – UNICAL) e dell’Università della Calabria, sede istituzionale del convegno.

Tra le autorità che prenderanno parte all’evento: il Presidente della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari – Prof. Giancarlo Monina (Università Roma Tre); il Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPE) – Dott. Antonio Maria Pagano; il Segretario Generale del Sindacato Nazionale Psicologi (Si.Na.Psi) Dott. Aldo Calderone; il Garante Regionale dei diritti dei detenuti – Avv. Luca Muglia; la Prof.ssa Patrizia Piro – Pro-Rettore dell’Università della Calabria, delegata al Centro Residenziale di Ateneo; la Prof.ssa Franca Garreffa, Sociologa e Delegata del Rettore al Polo Penitenziario Universitario dell’UNICAL; la Prof.ssa Angela Costabile – Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università della Calabria; il Prof. Giulio Di Mizio Direttore di Sanità del Servizio di Assistenza Intensiva dell’ASP di Catanzaro presso la CC “Ugo Caridi”.

Presente anche il mondo dell’associazionismo e del volontariato con l’intervento della Tesoriera di “Nessuno Tocchi Caino” Elisabetta Zamparutti e del Presidente di “Connessi In Divisa” – Raffaele Serranò.

La giornata di lavori sarà scandita da 5 tavole rotonde tematiche che toccheranno diversi temi: dalle funzioni psicologiche nell’ambito dell’esecuzione penale, alla salute mentale in carcere; dai diritti dei detenuti, al contributo dei percorsi universitari al trattamento penitenziario, fino agli interventi psicologici con i minori nel sistema penale.

Ad animare il dibattito un ricco parterre di relatori tra cui: Maria Francesca Amendola – Psicologa e Psicoterapeuta, già Responsabile del Servizio dI Alcologia dell’ASP di Cosenza; Luca Cento – Psicoterapeuta Dirigente Psicologo Asl Roma 1 presso il carcere di Regina Coeli; Vera Cuzzocrea – Giudice Onoraria Tribunale dei Minorenni di Roma; Raffaele Gaetano – Dirigente Psichiatra Asp Catanzaro; Antonella Galati – Psicologa Psicoterapeuta Asp Catanzaro; Giovanni Gentile – Giurista; Alessandra Noia – Psicologa Psicoterapeuta, coordinatrice dell’Osservatorio Permanente della Sanità Penitenziaria, sottogruppo minori; Paola Pagano – Psicologa, Specialista in Psicoterapia, Docente Università Lumsa; Marcela Rojo Paz – Psicologa Psicoterapeuta; Paolo Praticò – Psicologo, già Garante dei diritti dei detenuti per la Città Metropolitana di Reggio Calabria; Paola Saccomanno – Psicoterapeuta e Criminologa.

Per AltraPsicologia, associazione che da quasi 20 anni si occupa di politica professionale con uno sguardo attento alle tematiche dei diritti, interverranno: La Presidente Nazionale Fortunata Pizzoferro anche Vicepresidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto; Felice Damiano Torricelli – Past-President di AltraPsicologia e Presidente della Cassa di Previdenza degli Psicologi (ENPAP); Santo Cambareri – Coordinatore del gruppo regionale di AltraPsicologia e Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Calabria.

Per iscriversi all'evento è necessario compilare il form al seguente link:

https://forms.gle/Apmhto1f5RzpBdoe9

Il convegno è accreditato per 6 ECM per le professioni psicologiche e mediche fino ad un massimo di 100 partecipanti in presenza. Sarà possibile seguire il convegno anche in modalità on-line. I crediti ECM saranno fruibili solo dai partecipanti in presenza.

