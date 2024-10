Messina, Siracusano (Pd): “alternativi alla destra ed a Cateno De Luca”

StrettoWeb

“Francia o Spagna purchè se magna. Ecco come la politica si allontana definitivamente dalle persone. È accettabile ascoltare frasi come “non mi pongo il problema se con il centrodestra o con il centrosinistra”? Credo che, invece, sia proprio questo il problema. Ci sono visioni alternative del lavoro, dei diritti, dello sviluppo. Ci sono politiche contrapposte che i governi, nazionali e locali, di destra o di sinistra mettono in pratica”, è quanto afferma in una nota Domenico Siracusano.

“Il Partito Democratico e le forze progressiste sono chiamate a livello locale, regionale e nazionale a costruire una alternativa a queste destre pericolose e ad un populismo qualunquista che nasconde solo bramosia di potere”, conclude Siracusano.

