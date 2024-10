Sicilia, De Luca contro La Vardera: “hai capito ben poco, noi siamo post ideologici”

StrettoWeb

C’è aria di divorzio tra Ismaele La Vardera e Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord è chiaro: “caro Ismaele credo che per l’ennesima volta l’ansia di prestazione ha prevalso facendo scambiare cazzi per lampioni. Rivediti per bene la diretta dell’odierna manifestazione perché hai capito ben poco di quello che ho detto e ciò mi amareggia perché potevi evitare di contribuire alla diffusa disinformazione. Sud chiama Nord è un movimento post ideologico senza preconcetti e tu ne sei stato fondatore e rappresentante legale”, rimarca il sindaco di Taormina.

“Il movimento non ha mai cambiato linea forse tu, pur se eletto in Sud chiama Nord, stai ponendo dei paletti politici che non ci appartengono. Comunque non sarò nè io nè tu a dettare la linea politica del movimento perché toccherà all’assemblea degli iscritti entro fine dicembre 2025 per come già concordato e detto nella conferenza stampa scorsa all’ARS a cui hai partecipato pure tu. Oggi era l’assemblea di Messina a riunirsi quindi non eri tra gli invitati per tale motivo (Laura Castelli si è trasferita a Capo d’Orlando in provincia di Messina) e lo sapevi. A Palermo è già stata fatta la medesima assemblea. Non gettiamo ombre sul nostro operato per cortesia”, conclude De Luca.

