Bergarè, al Castello Aragonese di Reggio Calabria la cerimonia di apertura della 3ª edizione | FOTO e INTERVISTA

Si è svolta nel pomeriggio, nella suggestiva location del Castello Aragonese, la cerimonia inaugurale di Bergarè, l’evento di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria, che la Camera di commercio reggina organizza dal 2022 e che andrà in scena oggi sino a domenica 6 ottobre. All’inaugurazione erano presenti le autorità civili e militari. Da sottolineare anche l’apertura ufficiale dell’esposizione “Bergamotto in Mostra” dedicata al bergamotto e alla sua lavorazione nella storia fino ai giorni nostri e l’avvio del ”Villaggio di Bergarè”, la mostra mercato a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri. Negli stand espositivi molte imprese reggine della filiera possono promuovere i propri prodotti a base di bergamotto.

E’ partito anche “Bergarè street food” che fino alla mezzanotte per tutti i quattro giorni di evento renderà l’evento anche un momento per gustare aperitivi, stuzzicchini, preparazioni e bevande a base di bergamotto.

Tramontana: “Bergamotto attrattore turistico? Assolutamente sì”

Antonino Tramontana, presidente della camera di commercio di Reggio Calabria, ha detto: “una delle novità di questa terza edizione è l’Hackathon Berga-THON, un concorso di idee rivolto a startupper, imprenditori, tecnici e creativi che si terrà domani nella sede della Camera di commercio. Bergamotto attrattore turistico? Assolutamente sì”.

