Allerta Meteo, torna il maltempo: scenario estremo per Calabria e Sicilia, verso le scuole chiuse per rischio alluvioni

Torna il maltempo nelle prossime ore in Calabria e Sicilia, e non sarà un peggioramento come tutti gli altri. Da domani, venerdì 18 ottobre, inizierà una lunga fase di maltempo: almeno 10 giorni consecutivi di pioggia per molte località, con brevi pause come quella di domenica mattina in Sicilia quando avremo qualche schiarita, mentre in Calabria dilagheranno le piogge alluvionali che poi, lunedì, si estenderanno nuovamente alla Sicilia. Ma andiamo con ordine.

I primi fenomeni estremi colpiranno le isole Egadi e il Trapanese nel pomeriggio-sera di venerdì 18 ottobre: da lì, sabato mattina i fenomeni si estenderanno a tutta la Sicilia e, entro sera, a buona parte della Calabria. Poi domenica in Calabria avremo i fenomeni più estremi, con piogge alluvionali che interesseranno in modo particolare la fascia jonica, da cui lunedì si estenderanno nuovamente alla Sicilia persistendo per buona parte della prossima settimana.

Il responsabile di questa situazione è il Ciclone Mediterraneo Irina: si formerà proprio domani nel mar Tirreno, come risultato del cut-off di una perturbazione Atlantica proprio nel cuore del Mar Mediterraneo. Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF mostrano proprio la traiettoria di questa tempesta meteorologica nei prossimi giorni:

Allerta Meteo: probabile chiusura delle scuole in molti comuni di Calabria e Sicilia nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22

E’ probabile che lunedì 21 e martedì 22 le scuole vengano chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia a causa dell’allerta meteo e del forte maltempo con piogge alluvionali. Tuttavia, è ancora presto, con 4 giorni d’anticipo, poter confermare questa ipotesi. La decisione ufficiale verrà assunta nel pomeriggio di domenica dai Sindaci, dopo che avranno consultato il livello di entità dell’allerta meteo giornaliera emanata domenica mattina dalla protezione civile, e alla luce della situazione meteo di quel momento (che in Calabria sarà già molto pesante).

