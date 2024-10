Fine 4° QT – La Viola vince 67-83

StrettoWeb

Ultimi 10 minuti tutti da vivere insieme! Laganà in lunetta: 1/2 (53-68). Tripla di Ani!!! (53-71). Due punti per Luzza (55-71). Rimbalzo di Idiaru, assist per Cessel e 2 punti… con fallo: libero extra dentro (55-74). Ne infila altri 2 Bangu, servito da Ani: sono 7 punti per il francese che dovrebbe essere il 9° uomo delle rotazioni di coach Cadeo. Così, per dire (55-76).

Due tiri liberi a bersaglio per Laganà, si muove la retina anche dall’altra parte (57-76). Simonetti e Idiaru al ferro, +23 Viola (57-80). Minore fa 1/2 dalla lunetta (58-80) Tripla di Ani (58-83). Laganà fa 1/2 dalla lunetta (59-83). Entra il giovane Antonio Mazza nella Viola. Due punti per Minore, la Siaz prova a limitare i danni, quantomeno in termini di punteggio (61-83). Ancora 2 punti per Minore (63-83). Altro canestro per Minore (65-83), ormai è essenzialmente garbage time, si attende solo la fine. Ferrari fa 1/2 dalla lunetta (66-83). Labovic ai liberi: 1/2 (67-83). Finisce qui!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.