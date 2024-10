Risultati Serie B, Viola capolista dominante: +16 su Piazza Armerina, segnale a tutto il girone! | CLASSIFICA

StrettoWeb

La Redel Viola Reggio Calabria lancia un segnale chiaro a tutto il girone. Successo dominante quello ottenuto contro Piazza Armerina con il punteggio di 67-83. Secondo tempo clamoroso dei reggini che hanno stravinto il big match, in trasferta, fra le due squadre considerate le più forti della classe.

Neroarancio primi a quota 12 punti. Alle spalle resta in scia Angri che vince 78-71 contro Castanea. Vittorie per Milazzo e Messina rispettivamente contro Matera e Barcellona. Primi due punti per Catanzaro che batte Marigliano. Rende vola in zona Playoff battendo l’Antoniana.

I risultati della 6ª Giornata di Serie B Interregionale

Antoniana-Rende 71-84

Piazza Armerina-Redel Viola Reggio Calabria 67-83

Angri-Castanea 78-71

Milazzo-Matera 98-93

Catanzaro-Marigliano 78-56

Messina-Barcellona 68-66

Classifica Serie B Interregionale

Redel Viola Reggio Calabria 12 Angri 10 Milazzo 8 Messina 8 Matera 6 Rende 6 Piazza Armerina 4 * Castanea 4* Antoniana 4 Marigliano 4 Barcellona 2 Catanzaro 2

Il programma della 7ª Giornata di Serie B Interregionale Girone H (2-3 novembre)

Castanea-Antoniana

Rende-Messina

Redel Viola Reggio Calabria-Angri

Marigliano-Matera

Piazza Armerina-Milazzo

Barcellona-Catanzaro

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.