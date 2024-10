Piazza Armerina-Viola, 1° QT: l’ex Binelli ha la mano calda, match scoppiettante

1° QT

Inizia Piazza Armerina-Viola, senza nulla togliere a tutte le altre squadre, la sfida più intrigante del girone. Coach Cadeo schiera in quintetto: Fernandez, Idiaru, Paulinus, Ani e Cessel. Colpisce subito il reggino Laganà, assist di Labovic, primi 2 per Piazza Armerina (2-0). Risponde la Viola sull’asse Fernandez-Cessel, parità (2-2).

Tripla di Thomas Binelli, ex capitano neroarancio nella passata stagione (5-2). E risponde Idiaru da 3 punti (5-5)… e poi Ani! Due bombe consecutive per i reggini (5-8). Ivanaj ferma Binelli con le cattive, il figlio d’arte va in lunetta: 1/2 (6-8). Ruba palla Fernandez, assist per Idiaru: 2 punti (6-10). Ani in lunetta: 1/2 (6-11). Secondo fallo in pochi minuti per Ivanaj, dopo una palla persa: l’albanese si accomoda in panchina, al suo posto Sgarlato.

Due liberi dentro per Laganà (8-11). Tripla di Binelli (11-11). Due per Labovic, Piazza Armerina rimonta in un amen (13-11) e coach Cadeo chiama time out. Thomas Binelli aspettava con particolare trepidazione questa partita: Ani perde palla, l’ex reggino la recupera e spara da 3 (16-11). Clamoroso 75% da 3 punti per Binelli (3/4) già a 10 punti 5 minuti, viaggia a una media di 2.5 in stagione.