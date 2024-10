Fine 3° QT – Parità 69-69

StrettoWeb

Si torna in campo. Subito Fernandez da 3 (45-44). Idiaru ne mette 2 con fallo, libero extra fuori ma possesso reggino (47-44). Tripla di Paulinus, Milazzo chiama timeout, è rimasta negli spogliatoi (50-44). Due con fallo per Scredi, fuori il libero supplementare (52-46). Idiaru, 2 da sotto (52-48).

L’arbitro premia Scredi con un ‘and one’: lui ringrazia completando il gioco da 3 punti (52-49). Viratona di Lalic, 2 punti (52-51). Passaggio alto, Rimsa aggancia in quota, 2 con fallo di Donati che gli va addosso, libero extra dentro (52-54). Tripla di Ani complicata ma efficace (55-54). Scredi risponde da 3, non c’è tregua! (55-57). Lalic da sotto, bel movimento, cercava anche un fallo che non ha trovato per fortuna (55-59). Scredi funziona da 3 (55-62).

Ani in lunetta: 1/2 (56-62). Cessel in lunetta: 1/2 (57-62). Tripla di Lalic (57-65). Due su due dalla linea della carità per Ani (59-65). Altra gita in lunetta per Ani: 2/2 (61-65). Passi di Scredi trasformati in 2 tiri liberi con tecnico aggiuntivo ad Ani (trasformato da Bolletta): 1/2 (61-67). Scredi ancora in lunetta: 1/2 (61-68). Paulinus in lunetta dall’altra parte: 2/2 (63-68). Ani subisce fallo su rimbalzo (bel colpo…), quasi reagisce, deve stare attento il leone reggino, Bangu lo placa ed è preziossissimo: 1/2 ai liberi, Bangu a rimbalzo, assist per Ani che tira da 3 e realizza (67-68). Salvatico in lunetta: 1/2 (67-69). Efe Idiaru contro tutto, contro tutti, pareggia la Viola (69-69). Si chiude qui il terzo periodo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.