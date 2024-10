Viola-Milazzo, Fernandez: “lavoriamo per far divertire il pubblico”. E su Piazza Armerina….

StrettoWeb

La Viola batte Milazzo e fa 5 su 5 in campionato. I reggini vengono fuori da una partita tosta con la forza del gruppo e diverse prestazioni personali da rimarcare nei momenti più complicati.

In conferenza stampa Manu Fernandez risponde “perchè no” alla domanda sulle aspettative riguardanti questa partenza perfetta a inizio stagione e poi dedica la vittoria a un: “pubblico incredibile, nelle partite in casa ci stanno vicini, ci aiutano in momenti in cui non giochiamo la migliore pallacanestro, noi siamo felici, loro sono carichi, vengono si divertono, noi lavoriamo per farli divertire ancora“.

Prossima avversaria Piazza Armerina, seconda squadra di un trittico tosto in cui i reggini affronteranno anche Angri: “ora pensiamo a Piazza Armerina. Loro e Angri sono squadre ben formate stanno facendo bene, dobbiamo affrontarle come abbiamo fatto fin qui“, aggiunge Fernandez.

Sul suo ruolo da capitano il play argentino aggiunge: “l’obiettivo è vincere come squadra. Quando sto in panca tifo per chi sta dentro, chi gioca meglio è giusto che giochi. Oggi . In quanto al ruolo di capitano provo a imparare dai punti di riferimento, dal coach, dallo staff. In panchina c’è chi sta emozionato, chi sta più tranquillo, io provo a stare concentrato e prendere un po’ da tutti“.

Sugli avversari: “Milazzo non ha mai mollato. Sapevamo che era una squadra dura. Ci siamo preparati tutta la settimana per affrontare questa partita, complimenti a loro perchè hanno giocato fino alla fine“.

Chiosa finale sul gruppo: “come giocatori siamo tutti disponibili a entrare in partita, chi sta meglio gioca, noi lavoriamo tutti insieme in settimana. Ci sono partite che vanno meglio all’uno o all’altro, siamo tutti uniti dentro il campo e fuori tifiamo per chi sta giocando“.

