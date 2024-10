StrettoWeb

Inizia il secondo quarto. Subito 2 per Labovic (24-24). Tripla di Labovic (27-24). Accorcia Idiaru (27-26). Due per Donati (27-28). Recupera palla Fernandez, pesca Simonetti che infila 2, torna avanti di un possesso pieno la Viola (27-30). Due punti per Marco Laganà (29-30). Risponde Elias Donati (29-32).

Fallo di Fernandez su tripla di Labovic, tripla chance dalla lunetta: 3 liberi dentro e nuova parità (32-32).

