Reggina: ufficiale l’arrivo di Urso, pronti anche Curiale e Dall’Oglio

E’ tempo di ufficialità in entrata in casa Reggina, dopo giorni di contestazioni e dopo la prima ufficiale in campo, il 2-0 alla Vibonese. Ha firmato, infatti, Francesco Urso, che già da qualche giorno aveva trovato l’accordo con il club amaranto. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Urso che si lega al club con un contratto annuale con opzione di rinnovo”.

La carriera

Centrocampista classe 1994, vanta una grossa esperienza nel professionismo avendo esordito in Serie A col Cesena nel 2012 per poi disputare due campionati di C2 con Alma Fano e Santarcangelo con circa 55 presenze all’attivo. Passato al Prato in Serie C, si è poi trasferito in Serie B al Vicenza dove ha collezionato 54 gare e 1 gol nel 2016/17. Ancora in Lega Pro con le maglie di Matera, Virtus Entella, Catanzaro, Fano, Fidelis Andria e Torres 1903. Nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie D con la maglia della Cavese dove ha collezionato 35 presenze realizzando 8 gol e 7 assist. Indosserà la maglia numero 10.

Le ultime su Curiale e Dall’Oglio

Urso non sarà l’unico nuovo arrivo. Non sono un mistero, infatti, le firme di Davis Curale e Jacopo Dall’Oglio. Il primo ha postato un indizio social, con la foto di un cartello “Reggio Calabria-Salerno” su Instagram. Il secondo, presente domenica al Granillo, è stato visto anche al Sant’Agata. Su quest’ultimo, però, non è da escludere un’ufficialità nei prossimi giorni, magari dopo la presentazione della squadra di domani sera a Piazza Castello.

