Reggina, ufficiale anche Davis Curiale

Questa mattina aveva postato una foto sui social con il cartello “Reggio Calabria-Salerno”. Stava arrivando sullo Stretto per firma e ufficialità, che sono arrivate puntuali: Davis Curiale è un nuovo giocatore della Reggina. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davis Curiale che si lega al club con un contratto annuale”, scrive il club.

“L’attaccante classe ’85, ha indossato le maglie di Lecce, Palermo, Catania, Catanzaro, Crotone, Trapani, Triestina, Frosinone e Messina, vanta più di 400 presenze tra i professionisti con 115 reti all’attivo. Indosserà la maglia numero 30”, si legge ancora. Il centravanti ha 36 anni e un lungo passato in B e soprattutto in Serie C, anche se negli ultimi anni con pochissimi gol all’attivo. Piccola curiosità: non ha mai giocato in Serie D, questa è la prima volta. L’anno scorso, infatti, è passato dal Messina in Serie C al Terracina, club di Latina che milita in Eccellenza; ha messo a segno 11 reti.

