Meteo Messina, le previsioni per oggi martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre, Messina si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di sole e brevi piogge. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sparse e occasionali piogge leggeri contribuirà a creare un’atmosfera fresca e piacevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere a portata di mano un ombrello.

Durante la notte, le condizioni meteo a Messina si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 20%, mentre la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, creando una sensazione di calore.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 24°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori sotto il 5%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole, ideale per una passeggiata o per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di poche nuvole e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 48%. La probabilità di precipitazioni sarà del 24%, quindi è consigliabile essere preparati a brevi rovesci. La velocità del vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 12,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 36%, e le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’83%. Le probabilità di pioggia si ridurranno drasticamente, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Domani, mercoledì, si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Tuttavia, è opportuno tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +21.1° perc. +21.4° prob. 27 % 2.1 SSO max 3.6 Libeccio 82 % 1014 hPa 7 cielo sereno +22.7° perc. +23° prob. 23 % 5.2 NNO max 7.4 Maestrale 75 % 1015 hPa 10 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° prob. 20 % 8.2 NNO max 10.4 Maestrale 65 % 1016 hPa 13 cielo sereno +24.8° perc. +25° prob. 24 % 9.5 NO max 10.8 Maestrale 67 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.4° perc. +23.6° prob. 24 % 9.1 NO max 13.6 Maestrale 72 % 1016 hPa 19 nubi sparse +21.7° perc. +22.1° prob. 1 % 8.3 NNO max 13.2 Maestrale 82 % 1017 hPa 22 nubi sparse +21.1° perc. +21.5° Assenti 5.5 N max 8.2 Tramontana 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:45

