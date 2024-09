Calcio, si intensifica la preparazione pre-campionato della Virtus Messina

StrettoWeb

A poche settimane dall’avvio della nuova stagione agonistica, la Virtus Messina ha già chiare le proprie intenzioni: l’obiettivo è quello di replicare lo straordinario cammino della passata stagione, concluso nella sconfitta della finale Play-Off intergirone per il salto in Seconda Categoria contro la Robur Letojanni. A conferma della grande unità di intenti della compagine del presidente Gianluca Metallo, il direttore generale Marco Metallo ed il direttore sportivo Giuseppe Raffaele hanno lavorato al fine di consegnare a mister Nunzio Trischitta un’ottima base di lavoro sulla quale costruire i successi futuri. Una finestra di mercato eccezionale per la categoria, in cui alla solida ossatura della passata stagione (formata dai vari Caruso, Sandi, Scarfì, Cucinotta ed altri) sono stati integrati profili di assoluta esperienza e giovani promettenti.

Il gruppo è attualmente impegnato in una serie intensificata di allenamenti presso “L’Ambiente Stadium” di Camaro: verifiche importanti per testare la condizione fisica dei calciatori e per amalgamare un gruppo cambiato in molti propri pezzi, in attesa di notizie dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti circa la composizione dei gironi dei prossimi campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria.

Le parole di Caruso e Scopelliti

Intervenuti nella seduta serale di ieri i difensori Samuele Caruso e Fabrizio Scopelliti, che sui profili social del club hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Mi sento bene, sono contento del gruppo che si sta creando sia dentro che fuori dal campo. Ci auguriamo di fare molto bene quest’anno, stiamo dando il massimo”, ha detto caruso.

Scopelliti invece dichiara: “Sono arrivato da poco, ma mi sono integrato molto bene nel gruppo. Ci stiamo allenando intensamente e speriamo di fare bene quest’anno”. La campanella che segna l’inizio della nuova stagione sta per suonare, e la Virtus Messina vuole farsi trovare pronta per un nuovo, entusiasmante anno.

