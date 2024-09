Fine 4° QT! La Viola vince 79-85

StrettoWeb

Ultimi 10 minuti di gioco. Autostrada sulla destra per Paulinus che attacca bene il ferro (48-62). Tripla di Sakalas (51-62). Lasciato solo Fernandez, tripla del capitano reggino (51-65). Ancora Sakalas da 3 (54-65). Fallo di Spera su Ivanaj che va in lunetta: ancora 1/2 (54-66). Gonzalez si infila in area, due punti con fallo: libero extra dentro (57-66). Due per Spera, accorcia Marigliano (59-66). Coach Cadeo chiama time out.

Due per Simonetti (59-68). Ani e Spera in lunetta, 1/2 per entrambi (60-69). Due liberi dentro per Simonetti (60-71). De Riggi dalla media (62-71). Simonetti scappa via, due punti con fallo: libero extra (62-74). Realizza Gonzalez (64-74). Idiaru trasforma da 3 (64-77). Altri due per Idiaru (64-79). Tripla di De Riggi (67-79). Va fino in fondo Filipovic, 2 punti (69-79). Sakalas in lunetta: 2/2 (71-79).

Schiacciatona di Ani, con trash talking annesso (o standing) che vale il fallo tecnico (71-81). Sakalas trasforma il libero, possesso Marigliano (72-81). Fantastico Gonzalez in penetrazione, velocissimo e coraggioso fra le maglie della Viola, 2 punti (74-81). Simonetti in lunetta 2/2 (74-83). Tripla di Filipovic (77-83).

Sanguinosa palla persa dalla Viola, segna Gonzalez (79-83). Simonetti in contropiede, due punti, match chiuso! Finisce qui: 79-85 per la Viola.

