Risultati Serie B, 1ª Giornata: bene la Viola, ko a sorpresa Piazza Armerina | CLASSIFICA

In archivio i risultati della prima giornata della Serie B Interregionale. Nel Girone H, la Viola vince all’esordio sul campo di Marigliano per 79-85 trascinata dai 14 punti di Simonetti. Ko a sorpresa per Piazza Armerina, la corazzata del girone: Matera, neopromossa, passa in casa 72-68. Non bastano ai siciliani i 19 punti di Ochipinti. Sono 9 i punti per il reggino Laganà, 9 quelli dell’ex capitano della Viola Thomas Binelli. Matera si coccola Zanetti, best scorer di serata con 20 punti.

Sugli altri campi Angri strapazza Catanzaro 57-88, Castanea vince a Barcellona 77-86, Messina batte Antoniana 74-67, Rende supera Milazzo 80-76.

Risultati Serie B Interregionale Girone H 1ª Giornata

Domenica 29 settembre

Ore 18:00

Barcellona-Castanea 77-86

Catanzaro-Angri 57-88

Matera-Piazza Armerina 72-68

Marigliano-Redel Viola Reggio Calabria 79-85

Basket School Messina-Antoniana 74-67

Rende-Milazzo 80-76

Classifica Serie B Interregionale Girone H

Angri 2 Castanea 2 Redel Viola Reggio Calabria 2 Messina 2 Rende 2 Matera 2 Piazza Armerina 0 Milazzo 0 Antoniana 0 Marigliano 0 Barcellona 0 Catanzaro 0

