Da oggi la prima nave ibrida veloce di Liberty Lines è operativa sulla rotta tra Trapani e le isole Egadi

Dopo essere giunta nella città dei due mari il 31 maggio ed essere stata presentata ufficialmente alla comunità il 27 giugno, la HSC Vittorio Morace entra stabilmente in linea sui collegamenti tra la città di Trapani e le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo. Da oggi, i turisti in partenza per le magnifiche isole Egadi avranno l’opportunità di viaggiare sulla prima nave ibrida veloce mai prodotta al mondo, un motivo di vanto per Liberty Lines.

Ricordiamo infatti che il monocarena Vittorio Morace, è il primo delle 9 innovative navi ibride veloci che saranno consegnate alla compagnia siciliana entro la prima metà del 2026. Il mezzo è capace di navigare in modalità totalmente elettrica ad una velocità di 10 nodi per circa mezz’ora in prossimità della costa e poi ricaricare le batterie durante la navigazione in mare aperto quando l’unità è spinta dai motori termici e raggiunge velocità superiori ai 30 nodi. Questo impiego precede di qualche giorno l’avvento dell’unità gemella “Cristina M” che è già ormeggiata nel porto di Trapani dal 21 di giugno, in attesa di prendere servizio.

