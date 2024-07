Messina, inaugurato Parco Sant’Antonio. Barbera: “bellissimo risultato del sub commissario per il Risanamento”

StrettoWeb

“Una piazzetta in più e tanto degrado in meno. Sono il valore e la sintesi della riapertura dello spazio S. Antonio a Messina, recuperato grazie all’efficace lavoro del sub commissario per il Risanamento, Marcello Scurria che confermano la visione che Forza Italia ha anche su come si fa riqualificazione in una città e per i suoi cittadini”. Lo afferma il coordinatore a Messina degli Azzurri, Antonio Barbera.

“Tale visione – prosegue l’esponente politico – si concretizza con la sinergia e il lavoro portato avanti dalla Sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, l’onorevole Matilde Siracusano e da tutti i consiglieri di circoscrizione e le persone vicine al nostro partito che hanno fatto sentire sempre la propria voce”.

“Lì dove vi era degrado – osserva Barbera – oggi torna a vivere una piazzetta carica di colori e di verde, che possiamo vedere come i colori della vita che cancellano l’oblio e il degrado. Tutto è stato armonizzato e funzionalizzato nel progetto realizzato dall’architetto Grazia Marullo, coordinatrice del settore tecnico della Struttura Commissariale, in modo che quest’area sia funzionale e quanto più fruibile ai cittadini, alle famiglie, ai ragazzi e ai bambini: spazio di socialità, attività all’aperto e condivisione”, conclude il coordinatore cittadino di Forza Italia.

