Messina, inaugurata la piazzetta del parco Sant’Antonio | FOTO

StrettoWeb

“In memoria di Monsignore Giuseppe Malgioglio abbiamo aperto un nuovo spazio verde, simbolo del risanamento a Camaro S. Antonio, accanto alla chiesa di San Paolo Apostolo. Da oggi tutti i cittadini potranno usufruire di un nuovo spazio in città; la piazzetta si presenta come un arcobaleno di colori in mezzo al grigio cemento, simbolo di speranza e gioia”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Il risanamento si è affrontato dal 2018 con Cateno De Luca e oggi insieme alla struttura commissariale abbiamo realizzato questo parco che era fermo dal 2002! La sfida che ci siamo prefissati come amministrazione è far nascere dai luoghi delle baracche luoghi di socializzazione“, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.