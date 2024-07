Corigliano-Rossano, indetto il Primo Consiglio Comunale dello Stasi-bis

StrettoWeb

È stato convocato, in sessione ordinaria, dal sindaco Flavio Stasi, il primo consiglio comunale, dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno, in data 9 giugno, ore 17, nella Sala delle adunanze consiliari in Piazza Santi Anargiri. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla data di proclamazione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale (UEC) ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio.

Otto i punti all’ordine del giorno

1) Art. 41 D. Lgs. 267/2000. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

2) Art. 50, comma 11, del D. Lgs 267/2000. Giuramento del Sindaco;

3) Art. 39 del D. Lgs 267/2000. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale;

4) Art. 46, comma 2, del D. Lgs 267/2000. Comunicazione del Sindaco circa la nomina della Giunta Comunale;

5) Art. 7, comma 1, dello Statuto comunale. Criteri ed indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

6) Art. 41, comma 2, del D. Lgs 267/2000. Nomina Commissione Elettorale Comunale;

7) Nomina dei componenti rappresentativi del Comune di Corigliano-Rossano nel Consiglio dell’Unione dei Comuni “CO.RO. PNRR”;

8) Art. 13 Legge 287/1951 e ss.mm.ii. Nomina componenti Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello.

Si dà atto che la diretta streaming audio-video garantisce la pubblicità della seduta consiliare, assicurando la piena partecipazione del pubblico mediante accesso al link: http://consigli.cloud/coriglianorossano.

