Bocale Calcio, il nuovo arrivo parla argentino: ha firmato Enzo Zago

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Enzo Zago vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/2025. Zago, classe 2000, è centrocampista argentino molto abile tanto nella costruzione quanto nell’interdizione, all’occorrenza può agire sia da mezzala che da play, sfruttando qualità tecniche, visione di gioco e un piede destro ben educato che lo rende molto incisivo sia nella rifinitura che nella conclusione a rete. Grazie alla sua abilità nel rubare palloni con estrema facilità, è stato soprannominato El Pulpo, ovvero “il Polpo”, fulmineo nel far scattare i tentacoli per sottrarre la palla agli avversari”. Così in una nota il club biancorosso comunica il nuovo arrivo.

La carriera

Dopo aver militato in patria nel Sirio Libanés, Zago è arrivato in Italia nel 2019, andando a giocare però nel campionato di San Marino: con la maglia del Pennarossa ha disputato circa 80 incontri tra campionato e coppa fino al 2023, lasciando la propria impronta con gol e assist. I suoi anni all’ombra del Monte Titano sono stati intervallati da una parentesi nella Terza Divisione greca, stagione 2020/2021, vestendo la maglia dell’Opoundio Martinou. La scorsa estate, lasciata ancora la maglia del Pennarossa, Zago è approdato in Sicilia, per la precisione a Santa Teresa di Riva, per disputare il torneo di Eccellenza in forza alla Jonica FC, dove si è ritagliato un ruolo da protagonista.

Le prime parole del nuovo acquisto

Assaggiata l’Eccellenza siciliana, inizia ora per Enzo Zago una nuova sfida in Calabria, a Bocale. Cariche di entusiasmo e fiducia le sue prime parole da calciatore biancorosso: “Ho scelto di accettare la proposta del Bocale, reduce da un bel campionato e soprattutto da una Coppa Italia perfetta e vincente in Calabria. Mi hanno parlato molto bene di questa società, seria e ambiziosa, che in questa stagione punta ai primi posti del campionato. Verrò a Bocale con il forte desiderio di dare il massimo e aiutare questa squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Voglio ringraziare la società che ha deciso di puntare su di me e che mi darà l’opportunità di vestire questa maglia. Ringrazio anche il mio procuratore Antonio Stelitano per questa nuova avventura. Forza Bocale!”.

