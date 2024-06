Serie D, Locri: eletti ufficialmente il nuovo Presidente e Vice Presidente | NOMI

StrettoWeb

Il Consiglio Direttivo dell’A.C. Locri 1909, riunitosi ieri, è lieto di annunciare l’elezione del nuovo Presidente e Vice-Presidente del club. Alla riunione hanno partecipato Cesare Polifroni, Domenico Catanzariti, Giuseppe Bartolo, Baldo Bartone e Andrea Congiusta. Durante la seduta, è stata proposta e votata all’unanimità la nomina di Cesare Polifroni alla carica di Presidente e di Domenico Catanzariti a quella di Vice-Presidente.

Le dichiarazioni

Cesare Polifroni, nuovo Presidente dell’A.C. Locri 1909, ha dichiarato: “È per me un onore assumere questo ruolo prestigioso. Il nostro impegno è volto a onorare la grande storia calcistica e sportiva di Locri, lavorando con dedizione per tenere alto il nome e l’orgoglio del cavallo alato, simbolo del nostro club”. Domenico Catanzariti, neo Vice-Presidente, ha aggiunto: “Ringrazio il Consiglio Direttivo per la fiducia riposta in noi. Insieme, ci impegneremo a promuovere i valori e la tradizione sportiva del nostro club, cercando di raggiungere nuovi traguardi e successi”.

Gli obiettivi

“L’A.C. Locri 1909 si pone come obiettivo primario la valorizzazione delle proprie radici storiche e sportive, continuando a rappresentare con orgoglio la città di Locri e il suo leggendario cavallo alato. Il nuovo Consiglio Direttivo lavorerà con passione e determinazione per garantire il successo e il prestigio del club, sia a livello locale che nazionale. Si ringrazia Giuseppe Mollica per aver, in questi anni, condotto in maniera egregia ed onorevole il club con visione, passione, amore e lungimiranza”, si legge nella nota.

