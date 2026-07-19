Reggio Calabria, elezioni del Consiglio Metropolitano: vicina alla chiusura la lunga giornata di voto, poi lo spoglio

Reggio Calabria è pronta a conoscere i componenti del nuovo Consiglio Metropolitano. La giornata di oggi, domenica 19 luglio, risulta determinante per la definizione dei Consiglieri della Città Metropolitana. Dalle ore 8 di questa mattina, Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Città Metropolitana (solo loro possono votare, e non i cittadini, perché si tratta di una elezione di secondo livello) si sono recati al voto nei tre seggi della provincia: quello centrale a Palazzo Alvaro (Reggio Calabria), quello dell’area jonica (Locri) e quello dell’area tirrenica (Palmi). Dalle ore 20 in poi, orario di chiusura delle urne, inizia lo spoglio.

La diretta di StrettoWeb di questa serata importante per la città. In tempo reale, raccontiamo l’esito dello spoglio, tenendo conto del fattore più importante: il voto ponderato. Ogni voto non ha lo stesso valore. Qui di seguito spiegato tutto.