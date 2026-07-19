Reggio Calabria, elezioni del Consiglio Metropolitano: vicina alla chiusura la lunga giornata di voto, poi lo spoglio

Reggio Calabria è pronta a conoscere i componenti del nuovo Consiglio Metropolitano. La giornata di oggi, domenica 19 luglio, risulta determinante per la definizione dei Consiglieri della Città Metropolitana. Dalle ore 8 di questa mattina, Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Città Metropolitana (solo loro possono votare, e non i cittadini, perché si tratta di una elezione di secondo livello) si sono recati al voto nei tre seggi della provincia: quello centrale a Palazzo Alvaro (Reggio Calabria), quello dell’area jonica (Locri) e quello dell’area tirrenica (Palmi). Dalle ore 20 in poi, orario di chiusura delle urne, inizia lo spoglio.
La diretta di StrettoWeb di questa serata importante per la città. In tempo reale, raccontiamo l’esito dello spoglio, tenendo conto del fattore più importante: il voto ponderato. Ogni voto non ha lo stesso valore. Qui di seguito spiegato tutto.
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Mezz'ora alla chiusura delle urne
Si sta per concludere la lunga giornata di voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Tra mezz’ora, alle 20, si chiude ufficialmente, dopo 12 ore, considerando l’apertura delle urne di questa mattina alle 8. Poi inizierà lo spoglio.
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I pensieri di alcuni Consiglieri Comunali e Sindaci: dalle richieste sulle funzioni a quelle sul voto diretto
Oggi, la redazione di StrettoWeb ha intercettato alcuni Consiglieri Comunali fuori da Palazzo Alvaro. Tra le richieste, in vista della nuova pagina politica, il passaggio delle funzioni e quello sul ritorno al voto diretto dei cittadini. Ecco tutte le interviste.