Elezioni Metropolitane Reggio Calabria, Giuseppe Marino fissa le urgenze: da funzioni ad Alta Velocità, SS 106 e non solo | INTERVISTA

“Con questo sistema elettorale, poco condivisibile, solo i Sindaci e i Consiglieri possono esprimersi, ma noi vorremmo che fossero i cittadini a farlo. La legge non ci permette di fare diversamente. Speriamo che si possano dare da subito delle risposte importanti a tutto il territorio metropolitano. Le urgenze? Innanzitutto le funzioni dalla Regione, siamo l’unica Città Metropolitana d’Italia senza. E poi le battaglie di sempre: l’Alta Velocità, la linea ferroviaria sulla rete jonica, la SS 106, la Bovalino-Bagnara”. Così il Consigliere Comunale Giuseppe Marino commenta a StrettoWeb il voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

Questa l’intervista.