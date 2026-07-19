Elezioni Metropolitane Reggio Calabria, Pazzano: “la provincia è bella, ma ha anche tante criticità. Si lavori sulle infrastrutture” | INTERVISTA

“E’ un momento importante, si vota per la rappresentanza di un territorio bello e importante ma con tante criticità. Speriamo si lavori sulle infrastrutture essenziali, per il collegamento tra coste e aree interne. Dalla composizione delle liste emerge che non sarà un Consiglio Reggio-centrico, un dato sicuramente significativo”. Così a StrettoWeb Saverio Pazzano, Consigliere Comunale e già candidato a Sindaco di Reggio Calabria, commenta il voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

Questa l’intervista.