Elezioni Metropolitane Reggio Calabria, Pazzano: “la provincia è bella, ma ha anche tante criticità. Si lavori sulle infrastrutture” | INTERVISTA

Saverio Pazzano, Consigliere Comunale e già candidato a Sindaco di Reggio Calabria, commenta il voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

Saverio Pazzano

“E’ un momento importante, si vota per la rappresentanza di un territorio bello e importante ma con tante criticità. Speriamo si lavori sulle infrastrutture essenziali, per il collegamento tra coste e aree interne. Dalla composizione delle liste emerge che non sarà un Consiglio Reggio-centrico, un dato sicuramente significativo”. Così  a StrettoWeb Saverio Pazzano, Consigliere Comunale e già candidato a Sindaco di Reggio Calabria, commenta il voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

Questa l’intervista.

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