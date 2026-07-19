Elezioni Metropolitane di Reggio Calabria, il Sindaco di Scilla: “il non voto diretto dei cittadini è un errore, sarebbe stato più democratico” | INTERVISTA

“Questa è storia, o attualità, ci sono nuovi equilibri. Io credo sia stato un errore ridurre le elezioni di Città Metropolitana a elezione di secondo livello. Si sarebbe dovuto determinare il sistema di voto diretto dei cittadini. Votano tutti i Consiglieri di tutti i Comuni ma non tutti i voti hanno la stessa rilevanza. Sarebbe stato più giusto e democratico che ogni cittadino potesse esprimere il proprio voto. Speriamo che la Regione trasferisca presto le competenze”. Così Gaetano Ciccone, Sindaco di Scilla, commenta a StrettoWeb a margine del voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano.

Questa l’intervista.