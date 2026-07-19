Elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, via al voto: urne aperte. Chi può votare e dove

A differenza delle tradizionali consultazioni politiche e amministrative, questa volta non saranno i cittadini a votare

voto per le elezioni del consiglio metropolitano

Sono ufficialmente aperte le urne per le elezioni del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria. La consultazione si svolgerà a partire da adesso, le ore 8, e si svilupperà nell’arco di un’unica giornata, fino alle ore 20. Gli amministratori chiamati a esprimere la propria preferenza si dovranno recare in uno dei tre seggi elettorali predisposti sul territorio. Il seggio centrale sarà ospitato a Palazzo Alvaro, nel centro di Reggio Calabria, mentre gli altri due saranno allestiti a Locri, per l’area jonica, e a Palmi, per l’area tirrenica.

A differenza delle tradizionali consultazioni politiche e amministrative, questa volta non saranno i cittadini a votare. Alle urne sono infatti chiamati esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni che fanno parte della Città metropolitana di Reggio Calabria. Gli stessi amministratori, ovviamente quelli candidati, compongono anche la platea degli eleggibili: potranno quindi entrare nel nuovo Consiglio metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali attualmente in carica nei diversi Comuni del territorio. La votazione non riguarderà invece il sindaco metropolitano. A rappresentare la Metrocity è già automaticamente colui che è stato eletto per il Consiglio comunale, quindi Francesco Cannizzaro.

Altra importante precisazione è quella che fa riferimento al cosiddetto voto ponderato. Non tutti i voti hanno lo stesso valore, ma dipendono dall’area geografica del Comune metropolitano del territorio. Il voto di un esponente di un Comune grande ha valore maggiore rispetto a quello di un Comune più piccolo. Questa la guida completa.

Qui di seguito, invece, le liste che sono state presentate:

LISTA “FORZA ITALIA”

  1. Brizzi Pasquale
  2. Romeo Benito
  3. Morano Alberto
  4. Verduci Giovanni
  5. Barca Vincenzo
  6. Malara Francesco
  7. Vizzari Giuseppe Roberto
  8. Romeo Mario
  9. Viglianisi Raffaella
  10. Stillitano Francesca
  11. Polimeni Maria Stefania
  12. Franco Michela
  13. Panetta Jole
  14. Vacalebre Giuseppina Barbara

LISTA “METROPOLITANI MODERATI”

  1. Crea Antonino
  2. Coluccio Giuseppe
  3. Marcianò Michele
  4. Vadalà Antonino
  5. Gaudioso Roberto
  6. Campolo Rocco Alberto
  7. Curulli Francesca
  8. Accardo Alessia
  9. Romeo Teresa
  10. Morabito Rosa Maria

LISTA “PATTO DEI TERRITORI”

  1. Maio Domenico detto Miki
  2. Scarfò Giampietro
  3. Iannì Letteria
  4. Zavettieri Pierpaolo
  5. Lizzi Rudi
  6. Reale Mariateresa
  7. Surace Giuseppe
  8. Curatola Filomena Marialuisa
  9. Marrapodi Stefano Umberto
  10. Maesano Donatella
  11. Morabito Grazia
  12. Riganò Fiorentino detto Fiore
  13. Cavallaro Vincenzo
  14. Luccisano Chiara

LISTA UNICA CENTROSINISTRA

  1. Giusi Caminiti,
  2. Michele Conia,
  3. Raffaele Falcomatà,
  4. Pietro Fallanca,
  5. Vittoria Luciano,
  6. Domenico Mantegna,
  7. Caterina Neri,
  8. Giovanni Piccolo,
  9. Stefania Proietto,
  10. Sandro Repaci,
  11. Pietro Sergi,
  12. Rosa Varacalli,
  13. Carmelo Versace.
Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google