Elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, via al voto: urne aperte. Chi può votare e dove

Sono ufficialmente aperte le urne per le elezioni del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria. La consultazione si svolgerà a partire da adesso, le ore 8, e si svilupperà nell’arco di un’unica giornata, fino alle ore 20. Gli amministratori chiamati a esprimere la propria preferenza si dovranno recare in uno dei tre seggi elettorali predisposti sul territorio. Il seggio centrale sarà ospitato a Palazzo Alvaro, nel centro di Reggio Calabria, mentre gli altri due saranno allestiti a Locri, per l’area jonica, e a Palmi, per l’area tirrenica.
A differenza delle tradizionali consultazioni politiche e amministrative, questa volta non saranno i cittadini a votare. Alle urne sono infatti chiamati esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni che fanno parte della Città metropolitana di Reggio Calabria. Gli stessi amministratori, ovviamente quelli candidati, compongono anche la platea degli eleggibili: potranno quindi entrare nel nuovo Consiglio metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali attualmente in carica nei diversi Comuni del territorio. La votazione non riguarderà invece il sindaco metropolitano. A rappresentare la Metrocity è già automaticamente colui che è stato eletto per il Consiglio comunale, quindi Francesco Cannizzaro.
Altra importante precisazione è quella che fa riferimento al cosiddetto voto ponderato. Non tutti i voti hanno lo stesso valore, ma dipendono dall’area geografica del Comune metropolitano del territorio. Il voto di un esponente di un Comune grande ha valore maggiore rispetto a quello di un Comune più piccolo. Questa la guida completa.
Qui di seguito, invece, le liste che sono state presentate:
LISTA “FORZA ITALIA”
- Brizzi Pasquale
- Romeo Benito
- Morano Alberto
- Verduci Giovanni
- Barca Vincenzo
- Malara Francesco
- Vizzari Giuseppe Roberto
- Romeo Mario
- Viglianisi Raffaella
- Stillitano Francesca
- Polimeni Maria Stefania
- Franco Michela
- Panetta Jole
- Vacalebre Giuseppina Barbara
LISTA “METROPOLITANI MODERATI”
- Crea Antonino
- Coluccio Giuseppe
- Marcianò Michele
- Vadalà Antonino
- Gaudioso Roberto
- Campolo Rocco Alberto
- Curulli Francesca
- Accardo Alessia
- Romeo Teresa
- Morabito Rosa Maria
LISTA “PATTO DEI TERRITORI”
- Maio Domenico detto Miki
- Scarfò Giampietro
- Iannì Letteria
- Zavettieri Pierpaolo
- Lizzi Rudi
- Reale Mariateresa
- Surace Giuseppe
- Curatola Filomena Marialuisa
- Marrapodi Stefano Umberto
- Maesano Donatella
- Morabito Grazia
- Riganò Fiorentino detto Fiore
- Cavallaro Vincenzo
- Luccisano Chiara
LISTA UNICA CENTROSINISTRA
- Giusi Caminiti,
- Michele Conia,
- Raffaele Falcomatà,
- Pietro Fallanca,
- Vittoria Luciano,
- Domenico Mantegna,
- Caterina Neri,
- Giovanni Piccolo,
- Stefania Proietto,
- Sandro Repaci,
- Pietro Sergi,
- Rosa Varacalli,
- Carmelo Versace.