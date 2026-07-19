Elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, via al voto: urne aperte. Chi può votare e dove

Sono ufficialmente aperte le urne per le elezioni del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria. La consultazione si svolgerà a partire da adesso, le ore 8, e si svilupperà nell’arco di un’unica giornata, fino alle ore 20. Gli amministratori chiamati a esprimere la propria preferenza si dovranno recare in uno dei tre seggi elettorali predisposti sul territorio. Il seggio centrale sarà ospitato a Palazzo Alvaro, nel centro di Reggio Calabria, mentre gli altri due saranno allestiti a Locri, per l’area jonica, e a Palmi, per l’area tirrenica.

A differenza delle tradizionali consultazioni politiche e amministrative, questa volta non saranno i cittadini a votare. Alle urne sono infatti chiamati esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni che fanno parte della Città metropolitana di Reggio Calabria. Gli stessi amministratori, ovviamente quelli candidati, compongono anche la platea degli eleggibili: potranno quindi entrare nel nuovo Consiglio metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali attualmente in carica nei diversi Comuni del territorio. La votazione non riguarderà invece il sindaco metropolitano. A rappresentare la Metrocity è già automaticamente colui che è stato eletto per il Consiglio comunale, quindi Francesco Cannizzaro.

Altra importante precisazione è quella che fa riferimento al cosiddetto voto ponderato. Non tutti i voti hanno lo stesso valore, ma dipendono dall’area geografica del Comune metropolitano del territorio. Il voto di un esponente di un Comune grande ha valore maggiore rispetto a quello di un Comune più piccolo. Questa la guida completa.

Qui di seguito, invece, le liste che sono state presentate:

LISTA “FORZA ITALIA”

Brizzi Pasquale Romeo Benito Morano Alberto Verduci Giovanni Barca Vincenzo Malara Francesco Vizzari Giuseppe Roberto Romeo Mario Viglianisi Raffaella Stillitano Francesca Polimeni Maria Stefania Franco Michela Panetta Jole Vacalebre Giuseppina Barbara

LISTA “METROPOLITANI MODERATI”

Crea Antonino Coluccio Giuseppe Marcianò Michele Vadalà Antonino Gaudioso Roberto Campolo Rocco Alberto Curulli Francesca Accardo Alessia Romeo Teresa Morabito Rosa Maria

LISTA “PATTO DEI TERRITORI”

Maio Domenico detto Miki Scarfò Giampietro Iannì Letteria Zavettieri Pierpaolo Lizzi Rudi Reale Mariateresa Surace Giuseppe Curatola Filomena Marialuisa Marrapodi Stefano Umberto Maesano Donatella Morabito Grazia Riganò Fiorentino detto Fiore Cavallaro Vincenzo Luccisano Chiara

LISTA UNICA CENTROSINISTRA