Elezioni Metropolitane di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia: “ci siamo, faremo Opposizione. Per me c’è una prima volta” | INTERVISTA

Mimmo Battaglia, Consigliere Comunale, già Sindaco f.f. di Reggio Calabria e candidato a Sindaco alle scorse elezioni, ha commentato - ai microfoni di StrettoWeb - a margine del voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano

mimmo battaglia

“E’ il mio primo voto con la nuova modalità. Io per tre volte ho fatto il Consigliere Provinciale, ma con il voto ponderato è la prima volta. E’ importante l’adesione di tanti amministratori, proprio per l’importanza della Città Metropolitana, un ente che può dare risposta ai Comuni della Provincia. Noi ci siamo, con una lista, e cercheremo di dare il massimo, avviandoci alla fase di Opposizione che ci vedrà protagonisti anche in Consiglio Comunale”. Così Mimmo Battaglia, Consigliere Comunale, già Sindaco f.f. di Reggio Calabria e candidato a Sindaco alle scorse elezioni, ha commentato – ai microfoni di StrettoWeb – a margine del voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano.

Questa l’intervista.

Qua tutte le info.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google