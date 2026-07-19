Elezioni Metropolitane di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia: “ci siamo, faremo Opposizione. Per me c’è una prima volta” | INTERVISTA

“E’ il mio primo voto con la nuova modalità. Io per tre volte ho fatto il Consigliere Provinciale, ma con il voto ponderato è la prima volta. E’ importante l’adesione di tanti amministratori, proprio per l’importanza della Città Metropolitana, un ente che può dare risposta ai Comuni della Provincia. Noi ci siamo, con una lista, e cercheremo di dare il massimo, avviandoci alla fase di Opposizione che ci vedrà protagonisti anche in Consiglio Comunale”. Così Mimmo Battaglia, Consigliere Comunale, già Sindaco f.f. di Reggio Calabria e candidato a Sindaco alle scorse elezioni, ha commentato – ai microfoni di StrettoWeb – a margine del voto per il rinnovo del Consiglio Metropolitano.

Questa l’intervista.

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